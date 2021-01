Così la Puglia umilia la sanità: buste della spazzatura ai piedi degli operatori sanitari (Di venerdì 8 gennaio 2021) Emanuela Carucci L'immagine è stata scattata nell'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta e sta facendo il giro del web Al posto dei calzari due buste dell'immondizia nere sorrette da due garze e mollette colorate. È la triste immagine di un operatore sanitario pugliese che in assenza dei dispositivi di protezione individuale ha dovuto rimediare con quello che ha trovato in ospedale. La foto è stata scattata in Puglia, nell'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta, un Comune in provincia di Bari. L'immagine è stata diffusa dalla sezione di Rifondazione Comunista della cittadina pugliese. "Nonostante le continue richieste degli operatori non hanno ricevuto i calzari e come vedete nella foto vengono utilizzate le buste della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Emanuela Carucci L'immagine è stata scattata nell'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta e sta facendo il giro del web Al posto dei calzari duedell'immondizia nere sorrette da due garze e mollette colorate. È la triste immagine di un operatoreo pugliese che in assenza dei dispositivi di protezione individuale ha dovuto rimediare con quello che ha trovato in ospedale. La foto è stata scattata in, nell'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta, un Comune in provincia di Bari. L'immagine è stata diffusa dalla sezione di Rifondazione Comunistacittadina pugliese. "Nonostante le continue richiestenon hanno ricevuto i calzari e come vedete nella foto vengono utilizzate le...

