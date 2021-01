Programmi TV di stasera, giovedì 7 gennaio 2020. Su Rai2 il film «Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali Rai1, ore 21.35: Che Dio ci aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. E tu, sei pronto?: È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le suore si sono trasferite ad Assisi. Ritroviamo Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Ci sono Nico e Ginevra, pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima di Gin. E poi c’è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale e che scopre di soffrire di una perdita di memoria. Posto di blocco: Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021)- LadeiRai1, ore 21.35: Che Dio ci aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. E tu, sei pronto?: È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le suore si sono trasferite ad Assisi. Ritroviamo Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Ci sono Nico e Ginevra, pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima di Gin. E poi c’è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale e che scopre di soffrire di una perdita di memoria. Posto di blocco: Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 7 gennaio 2021 Today.it TELETUTTO. STASERA CI ASPETTA UN NUOVO TUFFO NELLA STORIA

Vi siete messi alle spalle le abbuffate di cibi e non vedete l'ora di tornare deliziarvi con le storie del ciclismo? Allora sintonizzatevi su Teletutto (canale 12) questa sera alle ore 20.30 per un nu ...

Daydreamer 7 gennaio: cambio programmazione a partire da oggi

Daydreamer 7 gennaio: cambio di programmazione su La5: da oggi giovedì 7 gennaio cancellati i due episodi di Daydreamer Le ali del sogno.

