Coronavirus non molla, risale il tasso di positività. Via libera al vaccino Moderna in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 (ieri 20.331) i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 414 (ieri 548) decessi. Un dato, quest'ultimo, che porta a 77.291 il numero dei morti nel nostro paese da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Oggi in Italia sono attualmente positive 571.055 persone, 2343 più di ieri. Sono 23291, 117 più di ieri, invece, le persone ricoverate negli ospedali Italiani con sintomi Covid-19. Nelle terapie intensive sono curate 2857 persone, 16 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 121.275 tamponi, oltre 55mila meno di ieri quando erano stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all'11,3%.Nelle ultime 24 ore in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 (ieri 20.331) i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati innelle ultime 24 ore e 414 (ieri 548) decessi. Un dato, quest'ultimo, che porta a 77.291 il numero dei morti nel nostro paese da inizio pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Oggi insono attualmente positive 571.055 persone, 2343 più di ieri. Sono 23291, 117 più di ieri, invece, le persone ricoverate negli ospedalini con sintomi Covid-19. Nelle terapie intensive sono curate 2857 persone, 16 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 121.275 tamponi, oltre 55mila meno di ieri quando erano stati 178.596. Ildial 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all'11,3%.Nelle ultime 24 ore in ...

Nella «calza della Befana è arrivato il vaccino Moderna». Inizia così il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri la conferenza stampa sulla situazione dei vaccini in Ital ...

Cividale, il virus è entrato in ospedale: quattro contagiati nella Rsa

Immediato il trasferimento dei pazienti nei reparti Covid di Udine e Palmanova. Gli altri 19 ricoverati e il personale sanitario attendono l’esito del tampone ...

