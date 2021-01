LIVE – Slalom maschile Zagabria 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Sulla pista croata, a tre giorni dalla prova delle donne, va in scena la prima gara maschile del nuovo anno con tanti candidati alla vittoria finale. La gara è in programma mercoledì 6 gennaio, con prima manche alle ore 12:15 e seconda alle 15:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA DIRETTA 12.05 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA scritta dello Slalom speciale maschile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Sulla pista croata, a tre giorni dalla prova delle donne, va in scena lagaradel nuovo anno con tanti candidati alla vittoria finale. La gara è in programma mercoledì 6 gennaio, conalle ore 12:15 ealle 15:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA12.05 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allascritta dellospeciale...

fenomenogabry : LIVE da Zagabria per lo slalom maschile: anche oggi una lotta tra le buche, a Vinatzer serve un capolavoro… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: si comincia alle 12.15, pettorale n.11 per Vinatzer - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Zagabria per lo slalom maschile: anche oggi una lotta tra le buche, a Vinatzer serve un capolavoro #fisalpine #Alpi… - neveitalia : LIVE da Zagabria per lo slalom maschile: anche oggi una lotta tra le buche, a Vinatzer serve un capolavoro… - RSIsport : ?????? 14h40 Sci di fondo: Tour de Ski, 15km ad inseguimento U da Dobbiaco -