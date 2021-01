The Medium: Ecco perchè non uscirà su Xbox One (Di martedì 5 gennaio 2021) La prima esclusiva Xbox Series e PC è in arrivo, ci stiamo riferendo a The Medium, il quale sarà disponibile tra poche settimane, già scaricabile dal Game Pass. The Medium non sarà disponibile su Xbox One e PS4, mentre su PS5 potrebbe arrivare in un secondo momento. Dietro la decisione da parte del team Bloober di non rilasciarlo su console di vecchia generazione vi è una motivazione, ve la riportiamo a seguire. The Medium non uscirà su Xbox One e PS4 Dalla breve dichiarazione si legge: Ci sono due mondi da gestire, si tratta di due giochi in uno che renderizzano simultaneamente, ciò non è possibile su console di vecchia generazione, non è in grado di gestire tutto ciò, non è abbastanza potente. Xbox Series ci permette maggiore libertà ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 5 gennaio 2021) La prima esclusivaSeries e PC è in arrivo, ci stiamo riferendo a The, il quale sarà disponibile tra poche settimane, già scaricabile dal Game Pass. Thenon sarà disponibile suOne e PS4, mentre su PS5 potrebbe arrivare in un secondo momento. Dietro la decisione da parte del team Bloober di non rilasciarlo su console di vecchia generazione vi è una motivazione, ve la riportiamo a seguire. ThenonsuOne e PS4 Dalla breve dichiarazione si legge: Ci sono due mondi da gestire, si tratta di due giochi in uno che renderizzano simultaneamente, ciò non è possibile su console di vecchia generazione, non è in grado di gestire tutto ciò, non è abbastanza potente.Series ci permette maggiore libertà ...

WeAreTheTempest : The Tempest CEO @LailaAlawa announces Federica Bocco as Editor-In-Chief @lulainlife @ladymultifandom - StreetLibITA : Un viaggio nel 2020 di StreetLib e un obiettivo: capire cosa e come sarà l'editoria nell'anno appena iniziato! A… - VideoGamersITA : The Medium: per Blooper Team sarebbe stato impossibile realizzarlo sulle vecchie console - IGN Italia - Lexialex : RT @WeAreTheTempest: The Tempest CEO @LailaAlawa announces Federica Bocco as Editor-In-Chief @lulainlife @ladymultifandom - LailaAlawa : RT @WeAreTheTempest: The Tempest CEO @LailaAlawa announces Federica Bocco as Editor-In-Chief @lulainlife @ladymultifandom -