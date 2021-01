Roma, Fonseca: “Ho già comunicato a Tiago Pinto i nomi per migliorare la squadra. Inter e Juve favorite per lo scudetto” (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone: "Veniamo da una partita dispendiosa dal punto di vista fisico come quella contro la Sampdoria. Probabilmente per domani farò 2-3 cambi. Sono fiducioso per quanto riguarda il mercato, la società sa quali sono le necessità per migliorare questa squadra. Io ho già parlato con Tiago Pinto e gli ho fatto i nomi dei giocatori che possono alzare il livello della Roma. Favoriti per lo scudetto? Continuo a dire Juventus ed Inter, le squadre che hanno fatto più investimenti".caption id="attachment 1059475" align="alignnone" width="3543" Fonseca, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore dellaPauloha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone: "Veniamo da una partita dispendiosa dal punto di vista fisico come quella contro la Sampdoria. Probabilmente per domani farò 2-3 cambi. Sono fiducioso per quanto riguarda il mercato, la società sa quali sono le necessità perquesta. Io ho già parlato cone gli ho fatto idei giocatori che possono alzare il livello della. Favoriti per lo? Continuo a direntus ed, le squadre che hanno fatto più investimenti".caption id="attachment 1059475" align="alignnone" width="3543", getty/caption ITA Sport Press.

