Salto con gli sci | Tournée dei 4 trampolini 2021 | resa dei conti a Bischofshofen Chi stringerà tra le mani “L’aquila d’oro”?

(Di lunedì 4 gennaio 2021)è l’unica località della Vierschanzentournee a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Pertanto sarà l’evento conclusivo dellafestazione per la sessantanovesima volta in altrettante edizioni. STORIA Per la verità la quarta edizione (1955-56) non terminò a, costretta ad alzare bandiera bianca per mancanza di neve, bensì ad Hallein (località posta una trentina di chilometri più a nord). Si tratta dell’unica competizione valevole per la Vierschanzentournee tenuta su un impianto diverso dagli storici quattro. Il centro del salisburghese è comunque stato teatro di un numero di gare pari a quello di Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen. Infatti nella cinquantaseiesima edizione (2007-08) recuperò la prova non disputata a Innsbruck causa meteo inclemente. Di conseguenza ...