Dietro il verdetto di Londra su Julian Assange

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da un processo ingiusto – quello di, fondatore di WikiLeaks – è scaturita una sentenza che a prima vista appare giusta: la non-estradizione del giornalista negli Stati uniti, dove lo attende una condanna a 175 anni di reclusione in base alla Legge sullo spionaggio del 1917. Resta da vedere, al momento in cui scriviamo, se e in che modoverrà scarcerato dopo sette anni di confino all’ambasciata ecuadoregna e quasi due anni di carcere duro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.