Buon Natale, Patrick Zaki! Sperando che qualcosa accada nelle prossime ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se non accadrà qualcosa di nuovo nelle prossime 72 ore, Patrick Zaki trascorrerà il secondo 7 gennaio – il Natale dei cristiani copti – lontano dalla famiglia: il primo perché era felicemente nella sua Bologna, mentre frequentava il primo anno del Master in Studi di genere dell'Università "Alma Mater", il secondo perché sarà sì nel suo paese di origine, ma chiuso in una fetida cella di una prigione. Il 7 gennaio saranno anche trascorsi 11 mesi dal giorno in cui Patrick venne fermato al Cairo, appena atterrato dall'Italia per trascorrere qualche giorno con parenti e amici egiziani. Il giorno dopo, dopo ore di sparizione forzata, sarebbe stato formalmente arrestato. Da allora, come è noto, è iniziato un calvario fatto di continui rinnovi della detenzione preventiva: una prassi ...

