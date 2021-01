Incidenti stradali: con la pandemia sono diminuiti (-30,5%), anche quelli mortali (-26,9%) (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel periodo 1 gennaio-27 dicembre 2020 si è registrata una drastica riduzione del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, rispetto allo stesso periodo del 2019 Leggi su firenzepost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel periodo 1 gennaio-27 dicembre 2020 si è registrata una drastica riduzione del fenomeno infortunistico rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, rispetto allo stesso periodo del 2019

