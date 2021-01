Cyberpunk 2077 | alcuni segreti che potrebbero esservi sfuggiti

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nonostante gli infiniti problemi che lo affliggono,è sicuramente un gioco profondo e pieno di roba da scoprire. Per questo motivo, oggi vogliamo mostrarviincheNight City potrebbe non essere la mappa più grande nel mondo dei videogiochi, o la più lunga da attraversare, ma è sicuramente ricca di attività e chicche. Oltre ad una grande varietà di cose da fare e di collezionabili da trovare, nel gioco sono nascosti numerosi easter eggs e. In questa selezione, abbiamo voluto raccogliere ipiù interessanti, che, di...

Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha detto un sacco di bugie? Un video lo dimostra - IGNitalia : #Cyberpunk2077 riceverà DLC gratuiti a 'inizio 2021', ma è davvero possibile considerando che ci sono almeno due im… - GamingToday4 : Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha detto un sacco di bugie? Un video lo dimostra - shoppointy : DLC CYBERPUNK 2077 : DOVREBBE ARRIVARE AD INIZIO 2021 - infoitscienza : Cyberpunk 2077 promette DLC gratuiti per i primi mesi del 2021, ma è davvero possibile? -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Oggi vogliamo mostrarvi alcuni segreti, easter eggs e chicche nascoste per Night City, che in Cyberpunk 2077 potrebbero esservi sfuggiti ...Uno sviluppatore ha spiegato su Reddit come mai i bambini abbiano un aspetto così bizzarro nei grandi open world, come Cyberpunk 2077.