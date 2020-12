Tempo asciutto tra nuvole e freddo, l’anno però inizia tra pioggia e neve (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ultimi giorni di questo assurdo anno. Che si chiude dopo l’abbondante nevicata anche in pianura. Cosa ci aspetta sul fronte del Tempo nei prossimi giorni a Bergamo? Lo spiega Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Tra mercoledì e giovedì avremo Tempo abbastanza stabile, con poche precipitazioni regalate perlopiù ai rilievi e Tempo più asciutto in pianura, ma con cielo spesso nuvoloso e con Tempo freddo. Da venerdì è probabile l’arrivo di un nuovo peggioramento sulla Lombardia con neve che inizialmente potrebbe cadere anche sulla pianura occidentale, ma con forte difficoltà di accumulo. Mercoledì 30 dicembre 2020 Tempo Previsto: Tra la mattinata e la prima parte della serata cielo nuvoloso o con nubi sparse su ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ultimi giorni di questo assurdo anno. Che si chiude dopo l’abbondante nevicata anche in pianura. Cosa ci aspetta sul fronte delnei prossimi giorni a Bergamo? Lo spiega Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Tra mercoledì e giovedì avremoabbastanza stabile, con poche precipitazioni regalate perlopiù ai rilievi epiùin pianura, ma con cielo spesso nuvoloso e con. Da venerdì è probabile l’arrivo di un nuovo peggioramento sulla Lombardia conchelmente potrebbe cadere anche sulla pianura occidentale, ma con forte difficoltà di accumulo. Mercoledì 30 dicembre 2020Previsto: Tra la mattinata e la prima parte della serata cielo nuvoloso o con nubi sparse su ...

altedeschillaci : @rearturo16 @FBiasin Ma il primo tempo al sole e col campo asciutto c'è stato solo per il Perugia? Nel secondo temp… - GiuliaCiarapix : a dire “No” in modo ancora più secco e asciutto, perché il tempo è poco e lo diventa ancora di più quando rischi di… - altedeschillaci : @bananafish35 @rearturo16 @FBiasin Ma il primo tempo al sole e col campo asciutto c'è stato solo per il Perugia? Ne… - MariannaPizzat7 : RT @TgrVeneto: #Meteo #Arpav #27dicembre - Tempo ben soleggiato e ancora asciutto al mattino. Nella seconda parte della giornata graduale a… - TgrVeneto : #Meteo #Arpav #27dicembre - Tempo ben soleggiato e ancora asciutto al mattino. Nella seconda parte della giornata g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo asciutto Tempo asciutto tra nuvole e freddo, l’anno però inizia tra pioggia e neve BergamoNews.it Che tempo farà oggi? Le previsioni meteo di mercoledì 30 dicembre

Che tempo farà oggi lungo la Penisola? Ce lo svelano le previsioni meteo zona per zona. Piccola anticipazione: occhio alla pioggia.

Tempo asciutto tra nuvole e freddo, l’anno però inizia tra pioggia e neve previsioni

Da venerdì è probabile l'arrivo di un nuovo peggioramento sulla Lombardia con neve che inizialmente potrebbe cadere anche sulla pianura occidentale, ma con forte difficoltà di accumulo.

Che tempo farà oggi lungo la Penisola? Ce lo svelano le previsioni meteo zona per zona. Piccola anticipazione: occhio alla pioggia.Da venerdì è probabile l'arrivo di un nuovo peggioramento sulla Lombardia con neve che inizialmente potrebbe cadere anche sulla pianura occidentale, ma con forte difficoltà di accumulo.