Pierpaolo Pretelli bacia in piscina Giulia Salemi Copia e incolla della Gregoraci

Pierpaolo Pretelli bacia in piscina Giulia Salemi e scatta il paragone con il bacio con Elisabetta Gregoraci: i fans del Grande Fratello Vip...

Giulia Salemi prima del Grande Fratello Vip, spuntano i commenti alle foto di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, ecco tutti i dettagli.

Pretelli e Salemi: notte di passione e baci 'calienti' in piscina...

Sul social i ‘Pralemi’, così è stata ribattezzata la nuova coppia, fanno sognare i fan. Pretelli e la Salemi non lesinano effusioni, tenerezze, abbracci. La liaison è partita. Giulia, proprio come acc ...

