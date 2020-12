Giulia Salemi e “il suo disturbo a letto”, confessione privatissima: la diagnosi dell’esperta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, ultime notizie. Dopo tanti giorni di tenerezze e il bacio appassionato sotto al vischio, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi si sono lasciati andare. I due ragazzi, nella tarda serata di ieri, si sono tuffati in piscina scambiandosi diverse coccole anche davanti alle telecamere. Un momento molto romantico: l’influencer sembra molto attratta dall’ex velino e il giovane pare aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. leggi anche l’articolo —> Pierpaolo e Giulia, che affronto alla Gregoraci! Proprio lì, in piscina: «Non riesco a frenarmi» E mentre la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli divampa, su “Libero Quotidiano” vengono rilanciate le parole di una psicoterapeuta e sessuologa, intervistata dal settimanale “DiPiù Tv”. Le dichiarazioni sono a margine del commento ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, ultime notizie. Dopo tanti giorni di tenerezze e il bacio appassionato sotto al vischio, Pierpaolo Petrelli esi sono lasciati andare. I due ragazzi, nella tarda serata di ieri, si sono tuffati in piscina scambiandosi diverse coccole anche davanti alle telecamere. Un momento molto romantico: l’influencer sembra molto attratta dall’ex velino e il giovane pare aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. leggi anche l’articolo —> Pierpaolo e, che affronto alla Gregoraci! Proprio lì, in piscina: «Non riesco a frenarmi» E mentre la passione trae Pierpaolo Petrelli divampa, su “Libero Quotidiano” vengono rilanciate le parole di una psicoterapeuta e sessuologa, intervistata dal settimanale “DiPiù Tv”. Le dichiarazioni sono a margine del commento ...

