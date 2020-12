Recovery plan, oggi i ministri Gualtieri e Amendola incontrano le delegazioni M5s e Pd (Di martedì 29 dicembre 2020) Il confronto nella maggioranza sul Recovery plan va avanti. Nonostante le ennesime minacce di Italia viva e Matteo Renzi, il premier Giuseppe Conte cerca di raggiungere una sintesi sul piano di spartizione dei fondi Ue. oggi i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola vedranno le delegazioni di Pd e M5s, domani quelle di Leu, Iv e Autonomie per preparare il terreno del confronto prima di un incontro plenario con tutti i partiti. Si tratta del terzo giro di consultazioni: dopo un primo giro fatto dal premier per la verifica di maggioranza e al termine del secondo con le delegazioni dei partiti, ora sono i ministri dell’Economia e per gli Affari Ue ad affrontare gli esponenti delle diverse forze politiche. La delegazione del Movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il confronto nella maggioranza sulva avanti. Nonostante le ennesime minacce di Italia viva e Matteo Renzi, il premier Giuseppe Conte cerca di raggiungere una sintesi sul piano di spartizione dei fondi Ue.Robertoed Enzovedranno ledi Pd e M5s, domani quelle di Leu, Iv e Autonomie per preparare il terreno del confronto prima di un incontro plenario con tutti i partiti. Si tratta del terzo giro di consultazioni: dopo un primo giro fatto dal premier per la verifica di maggioranza e al termine del secondo con ledei partiti, ora sono idell’Economia e per gli Affari Ue ad affrontare gli esponenti delle diverse forze politiche. La delegazione del Movimento ...

