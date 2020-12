Intervista a Sauro Martinelli | “Vi presento ‘Fragile’ | il mio nuovo singolo”

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È da poco uscito “Fragile”, ildel cantautore. Una ballad rock solenne prodotta dal sempre più quotato produttore Filadelfo Castro, un crescendo costante dal piglio orchestrale in cui la voce disembra recitare a voce alta una lettera privata. “Fragile” è il tuo. Ci racconti com’è nato e cos’è per te la fragilità?“Fragile” è un brano che nasce dal diventarei un giorno genitore, una situazione priva di libretti di istruzioni in cui ci si trova davanti a tanti bivi e in cui si è tenuti a decidere per un altro individuo. Fin dalla gravidanza si viene messi alla prova e così via per tutta la vita. La fragilità è uno stato d’animo forte e profondo che ci fa sentire vulnerabili davanti ...