Covid, in Puglia 645 nuovi casi su 4.147 test (15,5%): picco di decessi (+47) ma aumentano i guariti (+1.079) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 645 (+424 rispetto a ieri quando i positivi furono 221) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 4.147 test analizzati (ieri furono 1.748) registrati. È quanto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 645 (+424 rispetto a ieri quando i positivi furono 221) idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, su 4.147analizzati (ieri furono 1.748) registrati. È quanto ...

micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - Trmtv : Covid, crollo senza precedenti nel 2020 per i consumi alimentari in Puglia - PugliaStream : Covid, in Puglia 645 nuovi casi ma con soli 4mila test: percentuale contagio al 15,5% - princigallomich : PUGLIA – COVID-19 – LUNEDI – SI CONTINUA A MORIRE. OGGI 47 MORTI - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 645 casi positivi su 4.147 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 47 - TGR Puglia -