Come preparare la fonduta in poche semplici mosse (Di lunedì 28 dicembre 2020) La fonduta è un piatto a base di formaggio tipico svizzero poi trapiantato anche nell’Italia del Nord. Vediamo alcuni cenni storici e Come prepararla La fonduta, o fondue, è un piatto tipicamente natalizio a base di formaggio tipico della Svizzera ma radicato anche in Italia, Valle d’Aosta e Piemonte, e in Francia, soprattutto in Savoia. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laè un piatto a base di formaggio tipico svizzero poi trapiantato anche nell’Italia del Nord. Vediamo alcuni cenni storici eprepararla La, o fondue, è un piatto tipicamente natalizio a base di formaggio tipico della Svizzera ma radicato anche in Italia, Valle d’Aosta e Piemonte, e in Francia, soprattutto in Savoia. L'articolo proviene da YesLife.it.

Notiziedi_it : Scopri come preparare un alberello di Natale facile facile e ricco di gusto - CuocoFiorellino : RT @JollyRoger____: Come avete scoperto che ha nevicato? io stamattina, uscendo in cortile per dare da mangiare alle oche, prima di iniziar… - FoodHeaven17 : RT @Cucina_Italiana: Secondo piatto, piatto unico, aperitivo, schiscetta. Un passepartout goloso per tutte le occasioni. Ecco come preparar… - iriseperiplo : Con il nuovo anno bisogna ricordarsi di aggiornare il vecchio #MediaKit o crearne uno nuovo. Con questo mini #ebook… - Cucina_Italiana : Secondo piatto, piatto unico, aperitivo, schiscetta. Un passepartout goloso per tutte le occasioni. Ecco come prepa… -

Ultime Notizie dalla rete : Come preparare Come preparare la fonduta in poche semplici mosse Yeslife