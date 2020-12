Inter-Papu Gomez: un elemento blocca la trattativa con l’Atalanta (Di domenica 27 dicembre 2020) L’Inter continua a tenere monitorata la situazione relativa al Papu Gomez. Si attendono sviluppi per aprire una trattativa al momento bloccata Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, martedì andrà in scena un vertice di mercato fra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Uno dei nomi sul tavolo sarà quello del Papu Gomez. L’argentino è un obiettivo Interista ma la strategia del club è chiara: di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte dell’Atalanta, la trattativa nemmeno comincia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) L’continua a tenere monitorata la situazione relativa al. Si attendono sviluppi per aprire unaal momentota Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, martedì andrà in scena un vertice di mercato fra il tecnico dell’Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Uno dei nomi sul tavolo sarà quello del. L’argentino è un obiettivoista ma la strategia del club è chiara: di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte del, lanemmeno comincia. Leggi su Calcionews24.com

