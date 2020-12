Sparatoria a Berlino | paura nella notte | tre feriti in gravi condizioni

(Di sabato 26 dicembre 2020) Non c’è pace a, arriva notizia di unacapitale tedesca: alcune persone sarebbero rimaste ferite, di cui tre sono in. Di seguito gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

fanpage : #Berlino sparatoria nel centro della città #26dicembre - MediasetTgcom24 : Sparatoria a Berlino: quattro feriti, tre sono in gravi condizioni #berlino - TgLa7 : #Berlino: sparatoria vicino sede Spd, quattro uomini feriti, di cui tre gravi - NewsMondo1 : Sparatoria a Berlino, quattro feriti gravi - momentosera : Sparatoria a #Berlino nella notte, vicino a sede della Spd. Quattro feriti, tre sono gravi. Secondo i media locali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Berlino

Quattro persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. Un uomo ferito è fuggito buttandosi in un canale. di Redazione Online. A Berlino c'è stata una sparatoria nel quartiere Kreutzberg in una… Leggi ...Negli ultimi tempi, è salito alla ribalta anche il caso di un uomo di 29 rimasto ucciso in una sparatoria contro un’auto. E per Berlino non c’è pace neanche in occasione della notte di Santo Stefano.