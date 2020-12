Luciana Littizzetto | Costanzo la supporta dopo la querela di Wanda Nara

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La “faida” tracontinua a far parlare. La comica qualche settimana fa ha commentato con la sua solita ironia una foto che l’ex opinionista del GF Vip aveva scattato senza veli in sella ad un cavallo. Una frase sopra le righe non è piaciuta alla moglie di Icardi, che due settimane fa ha annunciato unanei confronti di Lucianina. Laperò non si è fatta intimidire a in una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa ha risposto citando anche alcune colleghe, da Barbara d’Urso a Maria De Filippi. “Quindi fatemi capire. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. Questo perché c’è la libertà di caricare quello che si vuole e anche di commentarlo come ci pare. In ogni caso che siano ...