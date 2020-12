Lorella Cuccarini, svelato il vero motivo dell’addio a “La vita in diretta” (Di giovedì 24 dicembre 2020) È insegnante ad “Amici” di Maria De Filippi, ma nonostante questo, il suo allontanamento da “La vita in diretta” continua a far discutere. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, che non figura più nel cast del noto programma pomeridiano di Raiuno. Riconfermato invece il suo ex collega Alberto Matano, con il quale la 55enne non ha mantenuto un buon rapporto. Tra i due sono volati parole grosse la scorsa estate, con tanto di accusa di maschilismo da parte della Cuccarini. In un’intervista al “Corriere della Sera” Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, ha fatto chiarezza. leggi anche l’articolo —> Lorella Cuccarini bomba a ‘La vita in diretta’, spunta mail: «È un maschilista con un ego smisurato» Lorella ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) È insegnante ad “Amici” di Maria De Filippi, ma nonostante questo, il suo allontanamento da “Lain” continua a far discutere. Stiamo parlando di, che non figura più nel cast del noto programma pomeridiano di Raiuno. Riconfermato invece il suo ex collega Alberto Matano, con il quale la 55enne non ha mantenuto un buon rapporto. Tra i due sono volati parole grosse la scorsa estate, con tanto di accusa di maschilismo da parte della. In un’intervista al “Corriere della Sera” Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, ha fatto chiarezza. leggi anche l’articolo —>bomba a ‘Lain’, spunta mail: «È un maschilista con un ego smisurato»...

