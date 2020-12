Ponte Morandi | è scontro sulla perizia E Autostrade si porta via un pezzo del viadotto per analizzarlo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ guerra tra i periti die quelli del giudice per le indagini preliminariche ha stabilito che, con l’adeguata manutenzione da parte di Aspi, ilnon sarebbe crollato. A scriverlo è Repubblica Genova. Gli esperti nominati dalla concessionaria definiscono non completa ladei colleghi nominati dal gip. Scrivono: “Alcuni accertamenti sono stati resi noti tardivamente alle parti e alcuni dei quesiti non sono mai stati affrontati nelle riunioni. Per questo si ritiene che le risultanze dell’incidente probatorio non siano conclusive e complete“. Il punto più critico riguarda la richiesta da parte didi una serie di prove di carico su un impalcato del moncone Ovest finalizzate «a valutare l’effettiva capacità della ...