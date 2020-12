Napoli-Torino 1-1, Insigne salva gli azzurri al 92' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Serve una prodezza in pieno recupero di Insigne per evitare la terza sconfitta di fila , che sarebbe maturata grazie al gol di Izzo . Invece quasi all'ultimo respiro il capitano azzurro salva il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Serve una prodezza in pieno recupero diper evitare la terza sconfitta di fila , che sarebbe maturata grazie al gol di Izzo . Invece quasi all'ultimo respiro il capitano azzurroil ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliTorino ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 2-2 Atalanta AC Milan 3-2 Lazio Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdoria 2-3 Sassu… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - lewmilton : RT @RaffaeleDeSa: Insigne e decisamente poco altro: le mie pagelle di #NapoliTorino. - Salvato95551627 : RT @ContropiedeA: Una magia del capitano in pieno recupero evita la terza sconfitta consecutiva; per Gattuso però c'è poco da sorridere htt… -