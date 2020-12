LIVE – Cittadella-Frosinone 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la quattordicesima giornata di. Scontro ad alta quota al Tombolato con i padroni di casa che, dopo aver ottenuto tre successi nelle ultime cinque gare, vogliono completare l’aggancio alla vetta della classifica; i ciociari, però, non sono da meno e cercano preziosi punti in ottica promozioneinA. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 22 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 44?- Ancora traversa di Tsadjout 39?- Il...