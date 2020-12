ENI | inaugurata collaborazione per ricostruzione Basilica di San Benedetto di Norcia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gravemente danneggiata dal recente sisma che nel 2016 ha colpito l’Umbria ladi Sanditonerà a nuova vita. Si è tenuta oggi la cerimonia di presentazione dellache Eni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact) e l’Arcidiocesi di Spoleto estanno avviando per contribuire alla. Tra i presenti la presidente di Eni, Lucia Calvosa; il sindaco di, Nicola Alemanno; l’arcivescovo di Spoleto e, Monsignore Renato Boccardo; il rappresentante del Mibact, Marica Mercalli (direttore generale per la sicurezza del patrimonio culturale); il soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, Paolo Iannelli; il commissario straordinario alla ...