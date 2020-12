Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio (Di martedì 22 dicembre 2020) La regione Lazio ha precorso i tempi con questo servizio utilissimo per tutti i cittadini” afferma Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma e di Federfarma Nazionale. mac/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) La regioneha precorso i tempi con questo servizio utilissimo per tutti i cittadini” afferma Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma e di Federfarma Nazionale. mac/pc/red su Il Corriere della Città.

FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Una forza della natura. Auguri a nonna Anna che a 100 anni è riuscita a sconfiggere il coronavirus in poco più di un mes… - Italpress : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio - LPincia : RT @benq_antonio: Che scena 'Vergognosa' i 5 stelle inveiscono contro l opposizione attaccati alla poltrona fino all ultimo, (studiate.. )… - Notiziedi_it : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio - CorriereCitta : Coronavirus, in un mese 122 mila test covid in farmacie Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mese Livorno, Teresa muore di Covid un mese e mezzo dopo il figlio: “Ora siete insieme in paradiso” Fanpage.it Vaccino Covid. “67% popolazione disponibile a farlo, tra gli anziani si sale all’84%”. La survey dell’Iss

22 DIC - Quasi la totalità della popolazione tra i giovani e gli ultra65enni ha indossato la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. Ma una persona su tre ha dichiarato di aver ...

Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "A gennaio,febbraio e marzo avremo ancora tre mesi con regole rigide". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. "Il 2021 è l'anno dell'uscita da questo incubo" ...

22 DIC - Quasi la totalità della popolazione tra i giovani e gli ultra65enni ha indossato la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. Ma una persona su tre ha dichiarato di aver ...Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "A gennaio,febbraio e marzo avremo ancora tre mesi con regole rigide". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. "Il 2021 è l'anno dell'uscita da questo incubo" ...