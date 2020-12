Inter, cessione Nainggolan: nuovo retroscena sul futuro (Di lunedì 21 dicembre 2020) La cessione di Nainggolan potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio. L’Inter valuterà le offerte per il centrocampista belga, ma come confermato dalla dirigenza, non ci sarà nessuna svendita. Quale sarà il futuro di Nainggolan? L’Inter sarebbe pronto a valutare attentamente le offerte per il centrocampista belga in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Nainggolan, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladipotrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio. L’valuterà le offerte per il centrocampista belga, ma come confermato dalla dirigenza, non ci sarà nessuna svendita. Quale sarà ildi? L’sarebbe pronto a valutare attentamente le offerte per il centrocampista belga in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale., Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ilgiornale : Il danese dell'Inter non è sceso in campo né contro il Napoli né contro lo Spezia e al termine del match contro i l… - EnzoDandy : @Torrenapoli1 Questa rosa ha molti limiti,questa rosa va rifondata! Ma sopratutto è assurdo non vedere un ragazzo d… - Nerazzurrisiamo : - calciotoday_it : ??Il #Cagliari torna su #Nainggolan ?L'#Inter apre alla cessione ??I dettagli #InterSpezia #calciomercato #SerieA - live_serie : Il croato verso la cessione???? -