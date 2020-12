Gli incentivi auto tornano nel 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) . La conferma ormai è una formalità, perché l'emendamento che li riguarda e che fa parte della legge bilancio 2021 è già stato approvato in Commissione bilancio alla Camera. Oggi il ddl andrà a Montecitorio e poi transiterà in Senato per la conferma definitiva, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre, visto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio. Per i nuovi incentivi auto sono stati stanziati in tutto 420 milioni. Una tranche di 120 milioni è l'extrabonus, che si aggiunge all'Ecobonus valido per tutto il 2021 e riguarda le auto con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, ovvero le elettriche e le ibride plug-in. Poi ci sono altri 250 milioni a disposizione per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km. Se vi state chiedendo perché il limite sia salito dai 110 g/km dei bonus estivi, la ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) . La conferma ormai è una formalità, perché l'emendamento che li riguarda e che fa parte della legge bilancioè già stato approvato in Commissione bilancio alla Camera. Oggi il ddl andrà a Montecitorio e poi transiterà in Senato per la conferma definitiva, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre, visto che la legge entrerà in vigore il 1° gennaio. Per i nuovisono stati stanziati in tutto 420 milioni. Una tranche di 120 milioni è l'extrabonus, che si aggiunge all'Ecobonus valido per tutto ile riguarda lecon emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, ovvero le elettriche e le ibride plug-in. Poi ci sono altri 250 milioni a disposizione per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km. Se vi state chiedendo perché il limite sia salito dai 110 g/km dei bonus estivi, la ...

Nonsoloambiente : Parliamo di #smartcities e #smarthome. Di cosa si tratta esattamente? E come fare per migliorare i consumi elettric… - marcoXbresciani : @vaielettrico Speriamo bene: sembra che gli incentivi ci saranno anche nel 2022. Speriamo solo che la smettano di i… - Ivy86772030 : @EuroMasochismo Non si perdono gli incentivi! - lautomobile_ACI : #Incentivi 2021, da 3.500 a 10.000 euro. Gli aiuti comprendono anche le Euro 6 a #benzina e #diesel e i veicoli com… - andreal71 : RT @CristinaLazic: @GControesodo @andreagiarrizz @MassimoUngaro @andreagiarrizz @MassimoUngaro grazie per il vostro impegno. È essenziale e… -