Covid, coprifuoco notturno in Marocco per 3 settimane (Di martedì 22 dicembre 2020) Tre settimane di coprifuoco a partire da mercoledì 23 dicembre, in tutto il Marocco, per la pandemia Covid, dalle 21 alle 6 del mattino. Chiusura anticipata alle 20 per negozi, ristoranti e bar. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Tredia partire da mercoledì 23 dicembre, in tutto il, per la pandemia, dalle 21 alle 6 del mattino. Chiusura anticipata alle 20 per negozi, ristoranti e bar. In ...

Agenzia_Ansa : La Francia è uscita a mezzanotte dal suo secondo lockdown ma entra in una fase di 'parziale riapertura' con ristora… - antondepierro : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, coprifuoco notturno in Marocco per 3 settimane #marocco - MediasetTgcom24 : Covid, coprifuoco notturno in Marocco per 3 settimane #marocco - jemenfous_____ : RT @mrcprovacitu: io che provo a uscire il 24 dicembre ma mi ricordo che siamo zona rossa, c’è il coprifuoco e la nuova variante del covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coprifuoco Covid, coprifuoco notturno in Marocco per 3 settimane TGCOM La maestra è positiva al Covid: Natale in isolamento per 23 famiglie a Roma

Dopo il test positivo di una supplente la Asl Roma 3 ha chiuso la sezione in cui la donna insegnava disponendo per i piccoli e le loro famiglie ...

Norme anti contagio, sanzionati in 27

Continuano i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid delle forze dell’ordine ... persone da loro sanzionate perché non indossavano la mascherina o violavano il coprifuoco. Tra gli automobilisti ...

Dopo il test positivo di una supplente la Asl Roma 3 ha chiuso la sezione in cui la donna insegnava disponendo per i piccoli e le loro famiglie ...Continuano i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid delle forze dell’ordine ... persone da loro sanzionate perché non indossavano la mascherina o violavano il coprifuoco. Tra gli automobilisti ...