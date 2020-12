Tra Ankara e Teheran è alta tensione. Cosa c’è dietro al video del dissidente (Di sabato 19 dicembre 2020) È impossibile non raccontare la vicenda di Habib Chaab come un fatto di cronaca. Co-fondatore della fazione separatista Asmla, noto anche come gruppo al-Ahvaziya, è stato attirato ad Istanbul con una trappola di miele (ossia adescato da una donna) e lì prelevato da una squadra dei servizi iraniani, Chaab non è nemmeno protagonista della vicenda. Rapito e consegnato alle autorità di Teheran, ora rischia il patibolo per crimini contro la nazione e la Rivoluzione, ma al centro della questione c’è la Turchia e l’Iran e il degradamento dei rapporti reciproci. È per questo che, dopo l’arresto di dodici persone coinvolte nel rapimento, Ankara ha fatto in modo di far arrivare a Sky News informazioni (leggasi immagini) del team dei Saberin che lo hanno rapito. Far uscire questi dettagli serve alla Turchia per segnare certi paletti: come successo col caso ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) È impossibile non raccontare la vicenda di Habib Chaab come un fatto di cronaca. Co-fondatore della fazione separatista Asmla, noto anche come gruppo al-Ahvaziya, è stato attirato ad Istanbul con una trappola di miele (ossia adescato da una donna) e lì prelevato da una squadra dei servizi iraniani, Chaab non è nemmeno protagonista della vicenda. Rapito e consegnato alle autorità di, ora rischia il patibolo per crimini contro la nazione e la Rivoluzione, ma al centro della questione c’è la Turchia e l’Iran e il degradamento dei rapporti reciproci. È per questo che, dopo l’arresto di dodici persone coinvolte nel rapimento,ha fatto in modo di far arrivare a Sky News informazioni (leggasi immagini) del team dei Saberin che lo hanno rapito. Far uscire questi dettagli serve alla Turchia per segnare certi paletti: come successo col caso ...

