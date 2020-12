La Repubblica sta studiando un decreto simile a quello del Governo (Di sabato 19 dicembre 2020) La Repubblica di San Marino vuole preparare un decreto simile a quello del Governo. San Marino fa marcia indietro: cenoni di Capodanno vietati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladi San Marino vuole preparare undel. San Marino fa marcia indietro: cenoni di Capodanno vietati su Notizie.it.

CarloCalenda : I sondaggi di Ilvo Diamanti su Repubblica sono sempre stati i più pessimistici per ciò che concerne ?@Azione_it?. E… - repubblica : Roma, Fonseca: 'Poco tempo per recuperare, ma la squadra sta bene. Scudetto? Troppo presto per parlarne' [aggiornam… - MaxElFlacoUS : @repubblica Lo dico da residente all’estero......sto governo sta facendo fare un figura di merda immensa a tutta It… - DokHgn : @MasterRPG @repubblica Ordinata proprio sta settimana ,,?? - MicMassa : @repubblica Sta già mettendo le mani avanti? -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica sta Il costituzionalista Celotto: “Decreto tardivo. Misure poco proporzionate e irragionevoli” la Repubblica La Repubblica sta studiando un decreto simile a quello del Governo

A poche ore di distanza dall’annuncio di Giuseppe Conte del nuovo Dpcm con le regole da seguire durante le feste di Natale, la Repubblica di San Marino ha deciso di ripensarci e di annullare i cenoni ...

La Repubblica di San Marino vuole preparare un decreto simile a quello del Governo.

La Repubblica di San Marino ha fatto un passo indietro sui cenoni di Capodanno e sta cercando di fare un decreto simile a quello del Governo.

A poche ore di distanza dall’annuncio di Giuseppe Conte del nuovo Dpcm con le regole da seguire durante le feste di Natale, la Repubblica di San Marino ha deciso di ripensarci e di annullare i cenoni ...La Repubblica di San Marino ha fatto un passo indietro sui cenoni di Capodanno e sta cercando di fare un decreto simile a quello del Governo.