Cashback, lo boccia anche la Bce. Meloni: "Pd e M5s ormai sono i camerieri dei banchieri"

anche la Bce boccia il "Cashback", il meccanismo ideato dal Governo Conte per garantire le prebende alle banche e per profilare le abitudini degli italiani". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "La crociata contro il denaro contante, unica moneta a corso legale in tutta l'eurozona, non piace alla Banca Centrale Europea che per la seconda volta redarguisce pubblicamente l'esecutivo rossogiallo, ribadendo che l'Italia fa parte dell'eurozona e che su questa materia ha l'obbligo di consultare l'istituto di emissione. Siamo arrivati al paradosso. Addirittura la Bce si indigna per la spudorata campagna per aumentare il volume di affari delle società della moneta elettronica, ma i camerieri dei banchieri del Pd a 5 Stelle ...

