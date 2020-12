Wolff resterà team principal della Mercedes fino al 2023 (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Squadra che vince non si cambia, o quasi. Dopo mesi di speculazioni sul futuro suo e di Lewis Hamilton, figlie di un contratto in scadenza a fine 2020, Toto Wolff scioglie ogni dubbio e la Mercedes si tiene stretta per altri tre tre anni uno dei principali artefici del suo dominio in Formula Uno. La firma è arrivata ma in realtà non si tratta di un semplice rinnovo, quanto di un accordo che si inserisce in un’operazione più ampia: la Ineos, già sponsor, rileverà infatti un terzo delle azioni della scuderia, con la Daimler che ridurrà il suo 60% di partecipazione mentre al contempo Wolff incrementerà il suo 30% per uno scenario che vedrà così tre soci alla pari. In pista cambierà poco, nel senso che la casa anglo-tedesca continuerà a correre come Mercedes-Benz con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Squadra che vince non si cambia, o quasi. Dopo mesi di speculazioni sul futuro suo e di Lewis Hamilton, figlie di un contratto in scadenza a fine 2020, Totoscioglie ogni dubbio e lasi tiene stretta per altri tre tre anni uno deii artefici del suo dominio in Formula Uno. La firma è arrivata ma in realtà non si tratta di un semplice rinnovo, quanto di un accordo che si inserisce in un’operazione più ampia: la Ineos, già sponsor, rileverà infatti un terzo delle azioniscuderia, con la Daimler che ridurrà il suo 60% di partecipazione mentre al contempoincrementerà il suo 30% per uno scenario che vedrà così tre soci alla pari. In pista cambierà poco, nel senso che la casa anglo-tedesca continuerà a correre come-Benz con ...

