GF Vip 5 | Fulvio Abbate se la prende con Filippo Nardi e con gli altri concorrenti | miseria subculturale

Fulvio Abbate interviene sulle parole sessiste di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta e accusa i concorrenti presenti che non hanno ripreso il concorrente prossimo alla squalifica. Fulvio Abbate se la prende con Filippo Nardi per le parole sessiste ma anche con gli altri concorrenti che, presenti, non hanno nè difeso la conduttrice nè ripreso il conte d'origine britannica: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 parla di 'miseria subculturale' a proposito degli inquilini della casa. Nella polemica interviene anche Ricky Tognazzi che chiede l'espulsione di tutti 'i complici'. Stasera il Grande Fratello Vip 5 squalificherà dal reality

Fulvio Abbate interviene sulle parole sessiste di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta e accusa i concorrenti presenti che non hanno ripreso il concorrente prossimo alla squalifica. Fulvio Abbate se ...

La quinta edizione del reality show Mediaset non finirà più a febbraio come previsto inizialmente: il programma è stato allungato ancora di più