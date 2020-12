Libia, Di Maio: “I pescatori sono liberi”. Il comandante: “Grazie a tutti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri e il premier Conte sono partiti in aereo stamattina per raggiungere Bengasi. La foto twittata dal presidente del Consiglio: «Buon rientro a casa» Leggi su lastampa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri e il premier Contepartiti in aereo stamattina per raggiungere Bengasi. La foto twittata dal presidente del Consiglio: «Buon rientro a casa»

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio Libia, liberi i pescatori italiani. La gioia delle famiglie ANSA Nuova Europa Bengasi, quei pescatori liberati grazie ai nostri 007 e al "pizzo del gambero rosso"

Quello che l’uomo forte della Cirenaica voleva dall’Italia non erano né denaro né armi, ne ha in abbondanza, ma un riconoscimento politico. Ed è quello che Conte e Di Maio, gli hanno regalato ...

L'audio del pescatore liberato in Libia: "Siamo usciti dalla galera, stiamo bene"

La telefonata al pescatore liberato in Libia: “Stiamo tutti bene, fra poco torniamo a casa” Le prime parole di uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati oggi a Bengasi dopo tre lunghi mesi di ...

Quello che l'uomo forte della Cirenaica voleva dall'Italia non erano né denaro né armi, ne ha in abbondanza, ma un riconoscimento politico. Ed è quello che Conte e Di Maio, gli hanno regalato ...