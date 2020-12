Se il sangue di San Gennaro non si scioglie. Storie di prodigi e presagi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Quando il sangue di San Gennaro non si scioglie, viene interpretato come un cattivo presagio. C’è sempre stata, per i napoletani, una correlazione tra i tempi dello scioglimento le vicende della città. Ma i partenopei, ricordiamolo sempre, sono un popolo disincantato. La loro non è una fede cieca e assoluta. Credono con molta prudenza”. Oggi sarebbe stato il giorno del “miracolo laico” di San Gennaro. Il terzo appuntamento annuale con il prodigio, come ci spiega Marino Niola, antropologo della contemporaneità e direttore del MedEatResearch dell’Università Suor Orsola Benincasa, che a San Gennaro ha dedicato scritti e studi. Il miracolo “più famoso del mondo” però, non si è verificato. Il sangue conservato nell’ampolla, che nei giorni prestabiliti - è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Quando ildi Sannon si, viene interpretato come un cattivoo. C’è sempre stata, per i napoletani, una correlazione tra i tempi dello scioglimento le vicende della città. Ma i partenopei, ricordiamolo sempre, sono un popolo disincantato. La loro non è una fede cieca e assoluta. Credono con molta prudenza”. Oggi sarebbe stato il giorno del “miracolo laico” di San. Il terzo appuntamento annuale con ilo, come ci spiega Marino Niola, antropologo della contemporaneità e direttore del MedEatResearch dell’Università Suor Orsola Benincasa, che a Sanha dedicato scritti e studi. Il miracolo “più famoso del mondo” però, non si è verificato. Ilconservato nell’ampolla, che nei giorni prestabiliti - è ...

