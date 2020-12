GTA Online: The Cayo Perico Heist è ora disponibile (Di martedì 15 dicembre 2020) Rapinare la banca più grande del Paese? Fatto. Assaltare il caveau del casinò? Fatto. Superare le difese dell’isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio? Ora sì che si ragiona. Lasciati alle spalle le luci di Los Santos e abbraccia la sabbia di Cayo Perico e il più grande colpo della tua carriera. The Cayo Perico Heist rappresenta a oggi la più ambiziosa avventura in GTA Online, affrontabile dall’inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori. Scopri decine di modi per infiltrarti e compiere il colpo perfetto in una nuova località. Il tuo viaggio inizia con la presentazione di un nuovo contatto nel più recente luogo di aggregazione notturna a Los Santos… VEDIAMOCI AL THE MUSIC LOCKER Se è possibile incontrare qualcuno ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 dicembre 2020) Rapinare la banca più grande del Paese? Fatto. Assaltare il caveau del casinò? Fatto. Superare le difese dell’isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio? Ora sì che si ragiona. Lasciati alle spalle le luci di Los Santos e abbraccia la sabbia die il più grande colpo della tua carriera. Therappresenta a oggi la più ambiziosa avventura in GTA, affrontabile dall’inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori. Scopri decine di modi per infiltrarti e compiere il colpo perfetto in una nuova località. Il tuo viaggio inizia con la presentazione di un nuovo contatto nel più recente luogo di aggregazione notturna a Los Santos… VEDIAMOCI AL THE MUSIC LOCKER Se è possibile incontrare qualcuno ...

Cayo Perico Heist è il nuovo grande aggiornamento di GTA Online che vi consente di riprendere mano alle rapine. Secondo quanto condiviso, la rapina a Cayo Perico è la più grande ed elaborata rapina ma ...

The Cayo Perico Heist chiude il 2020 di Grand Theft Auto Online, lo abbiamo visto in azione e abbiamo parlato in esclusiva con gli sviluppatori.