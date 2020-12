Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 12:10 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio comincio la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte la prima delegazione incontrare il capo dell’esecutivo Sara 16:30 quello del MoVimento 5 Stelle alle 19 toccherà quella del PD Italia viva spiegano che al momento non sarebbe pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi il governo al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e la stazione di recovery Plan che potrà avvalersi anche di una normativa ad hoc questa struttura in nessun caso sarà sovraordinato sovrapposta i doverosi i passaggi istituzionali molti dei progetti del Piano avranno successo solo innescando Sinergie tra pubblico e privato sempre Mirko Conte al Rome investment forum Intanto il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni assicura che i primi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio comincio la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte la prima delegazione incontrare il capo dell’esecutivo Sara 16:30 quello del MoVimento 5 Stelle alle 19 toccherà quella del PD Italia viva spiegano che al momento non sarebbe pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi il governo al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e la stazione di recovery Plan che potrà avvalersi anche di una normativa ad hoc questa struttura in nessun caso sarà sovraordinato sovrapposta i doverosi i passaggi istituzionali molti dei progetti del Piano avranno successo solo innescando Sinergie tra pubblico e privato sempre Mirko Conte al Rome investment forum Intanto il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni assicura che i primi ...

