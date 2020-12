Genoa-Juve 1-3, si sblocca anche Dybala (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Juventus dà seguito all`impresa in Champions di Barcellona, batte 3-1 il Genoa nell`undicesima giornata di Serie A e per la prima volta da quando Andrea Pirlo siede in panchina ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Bianconeri terzi con il Napoli a -4 dal Milan. I rossoblù restano nelle retrovie con soli 6 punti in classifica. Maran recupera Perin fra i pali, davanti l’ex Pjaca con Scamacca; Pirlo tiene in panchina Kulusesvki, tandem d’attacco Dybala-Ronaldo con Chiesa schierato sulla fascia sinistra. Juve da subito nella metà campo Genoana, ma grandi occasioni nel primo tempo non ce ne sono (la migliore al 18’ è sui piedi di Bentancur che libero, dal limite, non inquadra la porta).Il Genoa subisce e non sfrutta al meglio un paio di ripartenze. Nella ripresa, comanda ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lantus dà seguito all`impresa in Champions di Barcellona, batte 3-1 ilnell`undicesima giornata di Serie A e per la prima volta da quando Andrea Pirlo siede in panchina ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Bianconeri terzi con il Napoli a -4 dal Milan. I rossoblù restano nelle retrovie con soli 6 punti in classifica. Maran recupera Perin fra i pali, davanti l’ex Pjaca con Scamacca; Pirlo tiene in panchina Kulusesvki, tandem d’attacco-Ronaldo con Chiesa schierato sulla fascia sinistra.da subito nella metà campona, ma grandi occasioni nel primo tempo non ce ne sono (la migliore al 18’ è sui piedi di Bentancur che libero, dal limite, non inquadra la porta).Ilsubisce e non sfrutta al meglio un paio di ripartenze. Nella ripresa, comanda ...

