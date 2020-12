Striscia la Notizia, Iachetti la spara grossa: “Ma si, andate…” (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata appena finita di Striscia la Notizia di questa sera avrà un lungo strascico di polemiche. Le frasi di Enzo Iachetti sono da censura La puntata di oggi del tg satirico più famoso della tv italiana, Striscia la Notizia, ce la ricorderemo per molto tempo. La trasmissione ,da poco orfana di Ficarra e Picone, ha visto il gradito ritorno della coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. I due sembrano non aver mai smesso di condurre Striscia e la loro intesa sembra non risentire degli anni. Oggi pero Enzino (il signor Iachetti) l’ha sparata grossa, istigando di fatto alla disobbedienza i tanti telespettatori che come ogni sera si collega su Canale 5. Al rientro in studio , dopo un servizio del divertentissimo ... Leggi su instanews (Di sabato 12 dicembre 2020) La puntata appena finita diladi questa sera avrà un lungo strascico di polemiche. Le frasi di Enzosono da censura La puntata di oggi del tg satirico più famoso della tv italiana,la, ce la ricorderemo per molto tempo. La trasmissione ,da poco orfana di Ficarra e Picone, ha visto il gradito ritorno della coppia storica Ezio Greggio ed Enzo. I due sembrano non aver mai smesso di condurree la loro intesa sembra non risentire degli anni. Oggi pero Enzino (il signor) l’hata, istigando di fatto alla disobbedienza i tanti telespettatori che come ogni sera si collega su Canale 5. Al rientro in studio , dopo un servizio del divertentissimo ...

comunqe : Voglion far Che Guevara con Striscia la Notizia. #striscialanotizia - v_napoletano : RT @max_ronchi: E MAGNETEVI ‘STO “PENETTONE”! – CLAMOROSO REFUSO BECCATO DA 'STRISCIA LA NOTIZIA' SU UN VOLA - MannarinoPeter : @marcocc Buongiorno Sig. Calzolari, la seguo religiosamente su Striscia la notizia. E la prima volta che uso tw… - iolanda_pitti : RT @claudio_2022: Sprechi Rai, all'ad Salini non piace il presepe - News - Striscia la Notizia: Il presepe fantasma della Rai, costato 380… - domenicot69 : RT @claudio_2022: Sprechi Rai, all'ad Salini non piace il presepe - News - Striscia la Notizia: Il presepe fantasma della Rai, costato 380… -