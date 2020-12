Lutto in casa Pinamonti: morta la nonna. Il giocatore: “Sei stata come una seconda mamma” (Di sabato 12 dicembre 2020) Lutto per Andrea Pinamonti: come comunicato direttamente dall'attaccante dell'Inter su Instagram, nelle scorse ore è venuta a mancare la nonna. "Sapevo sarebbe arrivato questo momento, ma poi quando arriva non si è mai pronti ad accettarlo! Sei stata come una seconda mamma, mi hai aiutato a crescere con i tuoi semplici consigli che solo una nonna può dare! So che continuerai a guardarmi e sostenermi insieme al nonno.. un bacio grande, ciao nonna!", è il lungo post del giocatore su Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIseIkWFqzR/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 12 dicembre 2020)per Andreacomunicato direttamente dall'attaccante dell'Inter su Instagram, nelle scorse ore è venuta a mancare la. "Sapevo sarebbe arrivato questo momento, ma poi quando arriva non si è mai pronti ad accettarlo! Seiunamamma, mi hai aiutato a crescere con i tuoi semplici consigli che solo unapuò dare! So che continuerai a guardarmi e sostenermi insieme al nonno.. un bacio grande, ciao!", è il lungo post delsu Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIseIkWFqzR/?hl=it" Golssip.

CGrandulli : Cmq... Sonia è la 'nuova' Selvaggia, appena entrata nella casa, caos ahhaha... ragaa ancora in lutto per l'uscita di Sel...#GFVIP - JennyYeah83 : @LaGrevia @_la_bebe__ Mia nonna mi raccontava sempre che quando è rimasta vedova a 40 anni ha verniciato il bagno d… - HoUnNomeCorto : Ma che cazzo vogliono questi da Pierpaolo ora, ma perché questi devono passare il loro GF in lutto dopo l'uscita de… - Agricolturabio1 : RT @_Facezia_: @Agricolturabio1 @Antonio_Caramia (grazie @Agricolturabio1) Circa 70.000 (settantamila!) FAMIGLIE che non hanno nulla da fe… - _Facezia_ : @Agricolturabio1 @Antonio_Caramia (grazie @Agricolturabio1) Circa 70.000 (settantamila!) FAMIGLIE che non hanno nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto casa Campane a lutto per suor Beniamina la cuoca della materna L'Arena Legnano in lutto, è morto Peo Albini della libreria Nuova Terra

Legnano (Milano), 12 dicembre 2020 - Sarà un Natale diverso per moltissimi appassionati di lettura. Peo Albini, storico volto della libreria Nuova Terra, è morto nella sua casa di Oggiona Santo Stefan ...

L'ultimo saluto a Paolo Rossi nella sua Vicenza. Oggi i funerali di Pablito: il feretro portato dai ragazzi dell'82

E' tornato a Vicenza, la città che lo lanciò nel calcio che conta, Paolo Rossi per la sua ultima partita. E' il cuore bianco-rosso, quello del 'Lanerossi' che lui riportò in serie A, è tornato forte c ...

Legnano (Milano), 12 dicembre 2020 - Sarà un Natale diverso per moltissimi appassionati di lettura. Peo Albini, storico volto della libreria Nuova Terra, è morto nella sua casa di Oggiona Santo Stefan ...E' tornato a Vicenza, la città che lo lanciò nel calcio che conta, Paolo Rossi per la sua ultima partita. E' il cuore bianco-rosso, quello del 'Lanerossi' che lui riportò in serie A, è tornato forte c ...