Tampone errato, Lamorgese non era positiva al Covid (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ministra Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel Tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”. Lo rende noto l’ospedale Sant’Andrea di Roma, sottolineando che “i successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi” e che “la diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La ministraè negativa al. La positività riscontrata neldel 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”. Lo rende noto l’ospedale Sant’Andrea di Roma, sottolineando che “i successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi” e che “la diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del… - GastoneMappini : RT @DiDimiero: Tampone errato, la ministra Lamorgese non era positiva al Covid. Chissà quanti atri casi simili si sono verificati? Quanti d… - Infoconte : Ospedale Sant’Andrea di Roma: 'La ministra Lamorgese è negativa al #Covid La positività riscontrata nel tampone del… - angelinascanu : RT @Agenzia_Ansa: #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del @Viminale si… - stemolinaradio : +++La ministra dell'interno #Lamorgese non era positiva al #covid19, il tampone era errato.+++ C'è da fidarsi! Dopo… -