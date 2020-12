Grande Fratello Vip ombre sul reality: scoppia il televoto gate! (Di giovedì 10 dicembre 2020) Partito in sordina, senza eccessive punte di share il Grande Fratello Vip dopo tre mesi di messa in onda è diventato una sana abitudine di moltissimi fedeli telespettatori, che si aspettano dal format trasparenze e rispetto delle regole. In questi giorni è scoppiato il così detto televoto gate. Gli utenti dei social hanno infatti fatto notare alla produzione del reality e allo stesso Alfonso Signorini che il voto è truccato, o per lo meno è facilmente falsabile. Il caso è scoppiato in seguito all’ultima puntata quando Adua del Vesco ha ricevuto l’immunità in quanto considerata preferita dal pubblico. Un risultato contestato dagli utenti di Twitter che hanno fatto notare che i voti per Adua sono arrivati dalla Spagna, così come quelli della scorsa settimana dal Brasile. Un dato ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Partito in sordina, senza eccessive punte di share ilVip dopo tre mesi di messa in onda è diventato una sana abitudine di moltissimi fedeli telespettatori, che si aspettano dal format trasparenze e rispetto delle regole. In questi giorni èto il così dettogate. Gli utenti dei social hanno infatti fatto notare alla produzione dele allo stesso Alfonso Signorini che il voto è truccato, o per lo meno è facilmente falsabile. Il caso èto in seguito all’ultima puntata quando Adua del Vesco ha ricevuto l’immunità in quanto considerata preferita dal pubblico. Un risultato contestato dagli utenti di Twitter che hanno fatto notare che i voti per Adua sono arrivati dalla Spagna, così come quelli della scorsa settimana dal Brasile. Un dato ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - noeliacontarino : RT @stefyorlandobot: Con l'ingresso dei nuovi vip e l'assenza di quelli eliminati in studio per la fine del contratto, domani si concluderà… - jatmwtl : Oggi, nella casa del Grande Fratello, lezione di cucito ogni volta che Dayane esce dalla stanza. Siete pessimi ?? #gfvip #rosmello -