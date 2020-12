George Clooney ricoverato d’urgenza, perde 14 kg troppo in fretta (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney è stato ricoverato durante le riprese del suo ultimo film, The midnight sky, una notizia quest’ultima che sta facendo il giro del web in queste ore e che ha gettato nello sconforto i fan dell’attore hollywoodiano. Il ricovero d’urgenza per il sexy divo è avvenuto dopo un forte malore causato, a quanto pare, da un brusco calo di peso dovuto a esigenze di copione. Tutte indiscrezioni quest’ultime che ha riportato lo stesso attore in un intervento concesso a mezzo stampa. George Clooney accusa un grave malore Quattro giorni dopo l’inizio delle riprese per il nuovo film, The midnight sky, George Clooney ha accusato delle gravi fitte allo stomaco, per poi essere ricoverato d’urgenza in ospedale. Così come ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 dicembre 2020)è statodurante le riprese del suo ultimo film, The midnight sky, una notizia quest’ultima che sta facendo il giro del web in queste ore e che ha gettato nello sconforto i fan dell’attore hollywoodiano. Il ricoveroper il sexy divo è avvenuto dopo un forte malore causato, a quanto pare, da un brusco calo di peso dovuto a esigenze di copione. Tutte indiscrezioni quest’ultime che ha riportato lo stesso attore in un intervento concesso a mezzo stampa.accusa un grave malore Quattro giorni dopo l’inizio delle riprese per il nuovo film, The midnight sky,ha accusato delle gravi fitte allo stomaco, per poi esserein ospedale. Così come ha ...

