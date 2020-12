Matteo Salvini e Francesca Verdini romantici a Rieti: il leader della Lega si tuffa sul cibo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Visita a sorpresa per gli abitanti di Rieti che ieri, martedì 8 dicembre 2020, si sono ritrovati faccia a faccia con Matteo Salvini per le vie della città: non un appuntamento istituzionale ma una gita romantica in compagnia della fidanzata Francesca Verdini. Nessuna testimonianza social, però, solo qualche indiscrezione riferita dai giornali locali. Atteggiamento insolito per il leader della Lega che ha abituato i suoi followers a costanti condivisioni. Leggi anche >> “Otto e mezzo”, Boschi contro Lilli Gruber per le foto con Berruti: lo scontro continua sui social Matteo Salvini e Francesca Verdini romantici in Umbria: poi la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Visita a sorpresa per gli abitanti diche ieri, martedì 8 dicembre 2020, si sono ritrovati faccia a faccia conper le viecittà: non un appuntamento istituzionale ma una gita romantica in compagniafidanzata. Nessuna testimonianza social, però, solo qualche indiscrezione riferita dai giornali locali. Atteggiamento insolito per ilche ha abituato i suoi followers a costanti condivisioni. Leggi anche >> “Otto e mezzo”, Boschi contro Lilli Gruber per le foto con Berruti: lo scontro continua sui socialin Umbria: poi la ...

