Lapo Elkann ci ricasca: fermato per eccesso di velocità, trovata cocaina sulla sua Ferrari (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann aveva commosso tutti, pochi giorni fa, omaggiando Diego Armando Maradona. E, nelle ultime apparizioni televisive, aveva spiegato di essere uscito dalla tossicodipendenza. In una bella intervista a Lilli Gruber aveva anche raccontato i dettagli. Lapo Elkann, fermato due volte in pochi minuti Bellissime parole, meravigliosi propositi. Tuttavia, la dura realtà riporta un dato ben diverso. Lapo Elkann è ancora un consumatore abituale di cocaina. Fino a oggi non era stata resa pubblica la notizia, pubblicata da Il Fatto Quotidiano. La procura di Genova ha infatti aperto un fascicolo a carico del nipote di Agnelli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con iscrizione nel registro degli indagati. Quando raccontava alla Gruber: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)aveva commosso tutti, pochi giorni fa, omaggiando Diego Armando Maradona. E, nelle ultime apparizioni televisive, aveva spiegato di essere uscito dalla tossicodipendenza. In una bella intervista a Lilli Gruber aveva anche raccontato i dettagli.due volte in pochi minuti Bellissime parole, meravigliosi propositi. Tuttavia, la dura realtà riporta un dato ben diverso.è ancora un consumatore abituale di. Fino a oggi non era stata resa pubblica la notizia, pubblicata da Il Fatto Quotidiano. La procura di Genova ha infatti aperto un fascicolo a carico del nipote di Agnelli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con iscrizione nel registro degli indagati. Quando raccontava alla Gruber: ...

