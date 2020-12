Fili che riannodano il solco novecentesco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È davvero uno spazio in costruzione quello investigato da Filippo Focardi nel suo ultimo libro, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe (Viella, pp. 356, euro 29). Troppo spesso, infatti, si tende a dimenticare che la memoria pubblica non è mai politicamente neutra e men che meno inerte. Già autore di importanti ricerche sulla «guerra della memoria» scatenatasi in Italia subito dopo il 1945, in questo testo lo storico ha raccolto, rivisto e ampliato, alcuni dei suoi studi più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È davvero uno spazio in costruzione quello investigato dappo Focardi nel suo ultimo libro, Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe (Viella, pp. 356, euro 29). Troppo spesso, infatti, si tende a dimenticare che la memoria pubblica non è mai politicamente neutra e men che meno inerte. Già autore di importanti ricerche sulla «guerra della memoria» scatenatasi in Italia subito dopo il 1945, in questo testo lo storico ha raccolto, rivisto e ampliato, alcuni dei suoi studi più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lottavonano : RT @trescogli: #Love, la scultura che mostra il bambino che c'è in ogni adulto. Due adulti seduti schiena contro schiena e che contiene, un… - kikotreviso : RT @trescogli: #Love, la scultura che mostra il bambino che c'è in ogni adulto. Due adulti seduti schiena contro schiena e che contiene, un… - SilviaGaspari5 : RT @trescogli: #Love, la scultura che mostra il bambino che c'è in ogni adulto. Due adulti seduti schiena contro schiena e che contiene, un… - pvsassone : RT @trescogli: #Love, la scultura che mostra il bambino che c'è in ogni adulto. Due adulti seduti schiena contro schiena e che contiene, un… - Barbaraba7Rossi : RT @trescogli: #Love, la scultura che mostra il bambino che c'è in ogni adulto. Due adulti seduti schiena contro schiena e che contiene, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fili che Fili che riannodano il solco novecentesco | il manifesto Il Manifesto Mes, i 5Stelle salvano Giuseppe Conte, ma sul Recovery governo a rischio

Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto il governo ha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il “pacchetto”. Il lodo Lezzi - che sembra accontentare tutta ...

Gaza sul ring, ragazze in guantoni sfidano l’assedio e il patriarcato

Primo campionato di boxe femminile a Gaza. Il progetto, partito dall’ong italiana Ciss e realizzato con palestre popolari di Roma e Palermo, coinvolge già 45 giovani palestinesi. Una di loro, Farah, h ...

Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto il governo ha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il “pacchetto”. Il lodo Lezzi - che sembra accontentare tutta ...Primo campionato di boxe femminile a Gaza. Il progetto, partito dall’ong italiana Ciss e realizzato con palestre popolari di Roma e Palermo, coinvolge già 45 giovani palestinesi. Una di loro, Farah, h ...