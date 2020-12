Fattura elettronica, le novità del nuovo tracciato spiegate in un webinar (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – A un anno dall’introduzione dell’obbligo di legge generalizzato sulla fatturazione elettronica, una rivoluzione che ha coinvolto quasi 4 milioni di operatori economici transitati attraverso il sistema di interscambio (SDI) con oltre 2 miliardi di fatture elettroniche emesse, questo dispositivo cambia identità e adotta dall’1 gennaio 2021 un nuovo tracciato. Tantissime saranno le novità e le opportunità. Per spiegarle, gli esperti in digitalizzazione Fabrizio Lupone (ingegnere, esperto digitalizzazione e componente del D&L NET) e Rosario Farina (esperto digitalizzazione, manager del Gruppo Enel e Componente Comitato Tecnico-Scientifico ed Elenco CDO ANORC Professioni) uniranno le forze il prossimo 15 dicembre in un webinar che andra’ in diretta gratuita sul canale Youtube e la pagina Facebook di ANORC di ANORC e sarà interattivo. I due relatori, infatti, interverranno sul tema del nuovo tracciato e non solo, rispondendo anche alle domande degli spettatori collegati. “Con in nuovi codici che scopriremo durante il webinar- dichiara in un’intervista alla Dire Rosario Farina- si apre la prospettiva a nuovi utilizzi sia in termini di utilizzi delle imprese sia in termini di utilizzi dell’Agenzia delle Entrate. Di fatto la Fatturazione Elettronica diventa un codice unico in cui posso tradurre tutte le fattispecie e le tipologie di operazioni aziendali e diventa non solo un documento fiscale ma una cornucopia da cui posso catturare opportunità immense per la digitalizzazione dei processi aziendali. Un ulteriore passo in avanti rispetto a un avvio con qualche titubanza. Ma strada facendo si e’ scoperto che il volano della Fattura Elettronica ha immense possibilità di crescita nel mondo delle aziende”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – A un anno dall’introduzione dell’obbligo di legge generalizzato sulla fatturazione elettronica, una rivoluzione che ha coinvolto quasi 4 milioni di operatori economici transitati attraverso il sistema di interscambio (SDI) con oltre 2 miliardi di fatture elettroniche emesse, questo dispositivo cambia identità e adotta dall’1 gennaio 2021 un nuovo tracciato. Tantissime saranno le novità e le opportunità. Per spiegarle, gli esperti in digitalizzazione Fabrizio Lupone (ingegnere, esperto digitalizzazione e componente del D&L NET) e Rosario Farina (esperto digitalizzazione, manager del Gruppo Enel e Componente Comitato Tecnico-Scientifico ed Elenco CDO ANORC Professioni) uniranno le forze il prossimo 15 dicembre in un webinar che andra’ in diretta gratuita sul canale Youtube e la pagina Facebook di ANORC di ANORC e sarà interattivo. I due relatori, infatti, interverranno sul tema del nuovo tracciato e non solo, rispondendo anche alle domande degli spettatori collegati. “Con in nuovi codici che scopriremo durante il webinar- dichiara in un’intervista alla Dire Rosario Farina- si apre la prospettiva a nuovi utilizzi sia in termini di utilizzi delle imprese sia in termini di utilizzi dell’Agenzia delle Entrate. Di fatto la Fatturazione Elettronica diventa un codice unico in cui posso tradurre tutte le fattispecie e le tipologie di operazioni aziendali e diventa non solo un documento fiscale ma una cornucopia da cui posso catturare opportunità immense per la digitalizzazione dei processi aziendali. Un ulteriore passo in avanti rispetto a un avvio con qualche titubanza. Ma strada facendo si e’ scoperto che il volano della Fattura Elettronica ha immense possibilità di crescita nel mondo delle aziende”.

