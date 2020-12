Udinese Atalanta LIVE: piove a dirotto, 2° sopralluogo sul campo (Di domenica 6 dicembre 2020) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Atalanta si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Atalanta 0-0 MOVIOLA sopralluogo L’arbitro La Penna con i due capitani, De Paul e Toloi esegue il sopralluogo sul terreno di gioco per verificarne la praticabilità; batte una pioggia torrenziale sulla Dacia Arena e le pozze d’acqua sono molto estese. Match postcipato Di certo, la partita inizierà con qualche minuto di ritardo. La Penna sta verificando la praticabilità del terreno di gioco; in molti punti il pallone non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Alla “Dacia Arena”, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAL’arbitro La Penna con i due capitani, De Paul e Toloi esegue ilsul terreno di gioco per verificarne la praticabilità; batte una pioggia torrenziale sulla Dacia Arena e le pozze d’acqua sono molto estese. Match postcipato Di certo, la partita inizierà con qualche minuto di ritardo. La Penna sta verificando la praticabilità del terreno di gioco; in molti punti il pallone non ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta Diretta Udinese-Atalanta 0-0: inizio slitta per la pioggia, si decide alle 15,30 la Repubblica Serie A: in campo Roma-Sassuolo

Brutto tempo alla Dacia Arena: Udinese-Atalanta spostata alle 15.30

La gara alla Dacia Arena si fa complicata. Posticipato per adesso di mezz'ora il fischio di inizio. La sfida potrebbe anche essere rinviata.

